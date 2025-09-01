Μενού

Ολυμπιακός: Υπερυπολογιστής προέβλεψε την θέση που θα τερματίσει στο Champions League

Η πρόβλεψη του υπερυπολογιστή για την θέση που θα τερματίσει ο Ολυμπιακός στο Stage του Champions League.

Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός στο φιλικό με την Ίντερ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Στους ρυθμούς Champions League μπαίνει σιγά σιγά ο Ολυμπιακός μετά και την κλήρωση της Πέμπτης που του έφερε ως αντιπάλους της Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Καϊράτ και Πάφο. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» με το... καλημέρα άρχισαν τις εκτιμήσεις για το που θα τερματίσει η αγαπημένη τους, με την ελπίδα να συνεχιστεί η εφετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια και μετά τον Ιανουάριο.

