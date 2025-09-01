Ολυμπιακός: Υπερυπολογιστής προέβλεψε την θέση που θα τερματίσει στο Champions League

Στους ρυθμούς Champions League μπαίνει σιγά σιγά ο Ολυμπιακός μετά και την κλήρωση της Πέμπτης που του έφερε ως αντιπάλους της Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Καϊράτ και Πάφο. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» με το... καλημέρα άρχισαν τις εκτιμήσεις για το που θα τερματίσει η αγαπημένη τους, με την ελπίδα να συνεχιστεί η εφετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια και μετά τον Ιανουάριο.

