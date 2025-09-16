Το Eurobasket μπορεί να ολοκληρώθηκε με επιτυχία για την Εθνική Ελλάδας, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, και τη Γερμανία να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, ωστόσο η ένταση που προέκυψε μετά τον ημιτελικό ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις – αυτή τη φορά σε εκτός γηπέδου.

Η Μαράια Αντετοκούνμπο, σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δέχθηκε ένα απαράδεκτο απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό μέσω Instagram.

Το μήνυμα περιείχε ξεκάθαρες απειλές κατά της ζωής της και της οικογένειάς της, με τον αποστολέα να γράφει χαρακτηριστικά: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας.»

Η ίδια δημοσιοποίησε το μήνυμα και το προφίλ του αποστολέα, χωρίς να κρύψει την ταυτότητά του, θέλοντας να καταδείξει τη σοβαρότητα του περιστατικού και να μην αφήσει τέτοιες ενέργειες να περάσουν απαρατήρητες.

Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η γυναίκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο | Instagram

Η αντίδραση της Μαράια Αντετοκούνμπο

Μέσω δημόσιας ανάρτησής της, η Μαράια σχολίασε με έντονη απογοήτευση το συμβάν, τονίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό – ούτε στη ζωή γενικότερα:

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν μισητά σχόλια και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους!

Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!»

Οι προκλητικές δημοσιεύσεις

Η επίθεση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τις προκλητικές αναρτήσεις του Τούρκου παίκτη Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος ανέβασε φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ συνοδευόμενη από τη φράση «Θαλασσινός αέρας» – μια ανάρτηση που πολλοί εξέλαβαν ως έμμεση αναφορά στη Σμύρνη και τη Μικρασιατική Καταστροφή, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις στα social media.