Νεκρός ο Χαμενεΐ: Επιβεβαίωση από την ιρανική κυβέρνηση - 40 ημέρες δημόσιου πένθους στη χώρα

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πέθανε, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από την ιρανική κυβέρνηση.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3) ότι ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας «έγινε μάρτυρας» και ότι κηρύσσεται πένθος 40 ημερών. Για αρκετές ώρες, πάντως, δεν υπήρχε επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Πώς ανακοινώθηκε ο θάνατος

Σε έκτακτο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης ανακοίνωσε εμφανώς συγκινημένος τον θάνατο του 86χρονου θρησκευτικού ηγέτη, τονίζοντας ότι «το όραμα και η αποστολή του δεν θα χαθούν, αλλά θα συνεχιστούν με ακόμη περισσότερο σθένος».

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Fars, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε «στο γραφείο του, στην οικία του ηγέτη», ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά του, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής που έπληξε το συγκρότημά του στο κέντρο της Τεχεράνη.

Σκληρή προειδοποίηση της Τεχεράνης

Λίγο μετά την επιβεβαίωση του θανάτου, το υπουργικό συμβούλιο του Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «μεγάλο έγκλημα» που «δεν θα μείνει αναπάντητο».

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και επταήμερη εθνική αργία.

Αντιδράσεις από Ισραήλ και ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι υπήρχαν «πολλές ενδείξεις» πως ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, χωρίς αρχικά να το επιβεβαιώνει ρητά.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι ο ανώτατος ηγέτης σκοτώθηκε και ότι έχει εντοπιστεί η σορός του.

Από την πλευρά των Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι θεωρεί τις πληροφορίες περί θανάτου «σωστές», ενώ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός.

Αντικρουόμενες πληροφορίες

Παρά τις ανακοινώσεις, τα ιρανικά πρακτορεία Tasnim και Mehr μετέδιδαν ότι ο Χαμενεΐ «παραμένει ακλόνητος» στην καθοδήγηση των εξελίξεων.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ δήλωσε στο Sky News ότι τόσο ο ανώτατος ηγέτης όσο και ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι ασφαλείς.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε δηλώσει επίσης στο NBC News ότι, «από όσο γνωρίζει», ο Χαμενεΐ ήταν ζωντανός.

Κρίσιμες εξελίξεις

Από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν είχε εμφανιστεί δημόσια, ενώ πληροφορίες έκαναν λόγο για θύματα στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον και σοβαρές ζημιές στο συγκρότημα όπου διέμενε.

Η αντίδραση της Τεχεράνης εκτιμάται ότι θα διαμορφώσει τις επόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο ήδη έντονης περιφερειακής αστάθειας.