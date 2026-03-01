Νέα απειλή Τραμπ προς το Ιράν: Αν μας χτυπήσει, θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί κανείς

Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «με δύναμη που όμοιά της δεν έχει δει ποτέ κανείς», αν η Τεχεράνη απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα.

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι θα χτυπήσουν πολύ σκληρά σήμερα, σκληρότερα από ποτέ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Και πρόσθεσε: «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ, ΟΜΩΣ, ΔΙΟΤΙ, ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΟΜΟΙΑ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ!»

Θάνατος Χαμενεΐ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον θάνατό του μέσω Truth Social. Ο αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στη Φλόριντα, από όπου επιβλέπει αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση, ου αλλάζει την όψη της Μέσης Ανατολής και προκαλεί ανησυχίες για τον εφοδιασμό των αγορών με πετρέλαιο.

«Ο Χαμενεΐ, μια από τις πιο σατανικές προσωπικότητες στην ιστορία, είναι νεκρός», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος. «Ήταν ανίκανος να ξεφύγει από τις υπηρεσίες πληροφοριών μας και τα πολύ εξελιγμένα συστήματά παρακολούθησής μας και, (δεδομένου ότι) συνεργαστήκαμε στενά με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε να κάνει», καυχήθηκε.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του ανώτατου ηγέτη.