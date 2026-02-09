Ομπράντοβιτς στα Gazzetta Awards 2025: «Διαμαντίδης, Αλβέρτης και Σλούκας με βοήθησαν να γίνω αυτός που είμαι»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε στο Hall Of Game των Gazzetta Awards και έδειξε τη χαρά του για την πορεία που έχουν πρώην παίκτες του στην προπονητική.
Τα Gazzetta Awards by Novibet αποτελούν πλέον θεσμό στα αθλητικά δρώμενα της χώρας κλείνοντας αισίως 11 χρόνια «ζωής» με μια λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής. Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν έδωσαν δυναμικό «παρών» και παρέλαβαν τα βραβεία τους από επίσης εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου.
