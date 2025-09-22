Οπαδοί της ΑΕΛ και της ΑΕΚ έγιναν «ένα» για τα Τέμπη: «Δεν ήταν ατύχημα»

«Ένα» έγιναν στο 57ο λεπτό, αποτίοντας φόρο τιμής στα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, οι οπαδοί της ΑΕΛ και της ΑΕΚ στο περιθώριο της αναμέτρησης των ομάδων για την 4η αγωνιστική της Super League.

