Οπαδοί της ΑΕΛ και της ΑΕΚ έγιναν «ένα» για τα Τέμπη: «Δεν ήταν ατύχημα»

Κοινό, πολιτικό μήνυμα αλληλεγγύης από τους οπαδούς της ΑΕΛ και της ΑΕΚ για τα Τέμπη.

Οι παίκτες της ΑΕΚ με τους οπαδούς τους στη Λάρισα
Οι παίκτες της ΑΕΚ με τους οπαδούς τους στη Λάρισα | Eurokinissi
«Ένα» έγιναν στο 57ο λεπτό, αποτίοντας φόρο τιμής στα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, οι οπαδοί της ΑΕΛ και της ΑΕΚ στο περιθώριο της αναμέτρησης των ομάδων για την 4η αγωνιστική της Super League.

Φωνάζοντας το γνωστό σύνθημα «δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία» επιρρίπτοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση για το δυστύχημα των Τεμπών, οι οπαδοί της ΑΕΛ και της ΑΕΚ «ενώθηκαν» στέλνοντας ένα κοινό, πολιτικό μήνυμα αλληλεγγύης.

Στο 57′ λεπτό της αναμέτρησης οι φίλοι των δυο ομάδων που βρίσκονταν στο γήπεδο ένωσαν τις φωνές τους φωνάζοντας μαζί το σύνθημα «Δεν ήτανε ατύχημα, ήταν δολοφονία» για το δυστύχημα στα Τέμπη.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ