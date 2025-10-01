Οπαδός του Ολυμπιακού στο Gazzetta: «Δούλευα ένα μήνα για να μπορέσω να είμαι στο Λονδίνο για τον αγώνα»

Η τρέλα των φιλάθλων για την ομάδα τους είναι τέτοια που θα έκαναν πολλές θυσίες για να μπορέσουν να την δουν.

Όπως έκανε και ένα φίλος του Ολυμπιακού από τα Χανιά, ο οποίος μιλώντας στο Gazzetta και τον Δημήτρη Τομαρά, ανέφερε πως δούλευε έναν μήνα χωρίς να πάρει ρεπό για να μαζέψει τα χρήματα που χρειαζόντουσαν για να κάνει το ταξίδι στο Λονδίνο για το ματς με την Άρσεναλ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr