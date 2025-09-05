Οργή Σπανούλη για τη διαιτησία: «Δε γίνεται ο Γιάννης να παρακαλάει για ένα φάουλ»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία για το Ευρωμπάσκετ 2025, για την κατάληψη της πρωτιάς του Γ' Γκρουπ από τη γαλανόλευκη εκφράζοντας παράπονα για τη διαιτησία και την αντιμετώπιση που έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Συγχαρητήρια στον κόουτς Σκαριόλο για μια σπουδαία καριέρα με την Εθνική Ισπανίας και να του πω καλή συνέχεια στον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα καλύτερα της Ελλάδας όλων των εποχών. Στο τέλος κατεβάσαμε ταχύτητα. Δείξαμε όμως χαρακτήρα, ακόμη και όταν η Ισπανία περνούσε μπροστά. Πήραμε τη νίκη και αυτή θα μας βοηθήσει. Είναι σημαντική νίκη για την Ελλάδα λόγω της κόντρας με την Ισπανία» είπε αρχικά ο Βασίλης Σπανούλης και πρόσθεσε:

«Βλέπω μεγάλη διαφορά στις βολές. Δε μπορεί ο Λούκα και άλλοι παίκτες να παίρνουν 20-22 βολές το παιχνίδι και ο Γιάννης κάθε φορά να ικετεύει να πάρει ένα φάουλ. Του έγινε αντιαθλητικό φάουλ τουλάχιστον δύο φορές και ξέρετε πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τα ίδια κριτήρια. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον Λούκα, τον Γιόκιτς, τον Μάρκανεν, τον Γιάννη με τα ίδια κριτήρια. Οι 12 βολές είναι ελάχιστες για τον Γιάννη. Σεβόμαστε τους πάντες. Προσωπικά σέβομαι τον κόουτς Σκαριόλο και την Ισπανία αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και να λέω την αλήθεια».