Το περιστατικό στα Ιωάννινα με τους ισχυρούς ανέμους να ξηλώνουν τη σκηνή που είχε στηθεί για τη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα «ξύπνησε» στους κατοίκους της πόλης, ένα άλλο αντίστοιχο περιστατικό 30 χρόνια νωρίτερα.

Και τότε ισχυροί άνεμοι είχαν προκαλέσει ζημιές στην πόλη με κυριότερη το ξήλωμα του σκέπαστρου στο γήπεδο των Ιωαννίνων, τους Ζωσιμάδες!

Το πρωί της 27ης Μαρτίου 1993, περίπου στις 11:30, οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στα Γιάννενα σήκωσαν στον αέρα και διέλυσαν το σκέπαστρο που υπήρχε από παλιά στη μικρή εξέδρα του σταδίου.

Το «χτύπημα» στην πρώτη σελίδα της Αθλητικής Ηχούς

Όπως διαβάζουμε στον τοπικό Τύπο της εποχής, ο δυνατός ανεμοστρόβιλος ξήλωσε το σκέπαστρο και το πέταξε στην οδό Μιχαηλίδη. Εκείνη την ώρα διέρχονταν πεζοί και αυτοκίνητα τα οποία παγιδεύτηκαν μέσα στα χαλάσματα, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε θύματα και τραυματισμούς.

Γιάννενα: Οι άνεμοι ξήλωσαν τη «σκεπαστή»

Το ρεπορτάζ της επόμενης ημέρας, στην Αθλητική Ηχώ, ανέφερε πως: «... το σκέπαστρο του Εθνικού Σταδίου, το οποίο έπεσε προς την έξω πλευρά του γηπέδου και καταπλάκωσε 25 αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα έξω από το γήπεδο. Το ευτύχημα ήταν ότι δεν υπήρξαν τραυματίες, αλλά και ότι έγινε το πρωί στις 11 και όχι το απόγευμα, όπου γινόταν το παιχνίδι Βελισσάριο - Πρέβεζας για το πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής».

Το ρεπορτάζ της Αθλητικής Ηχούς

Όπως σημείωσε η εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών» κάποια άλλα αυτοκίνητα ήταν εν κινήσει αλλά ευτυχώς οι οδηγοί βγήκαν σώοι παρά το σοκ που υπέστησαν. Εκείνη τη μέρα ζημιές από τον δυνατό αέρα έγιναν και σε άλλα μέρη της Ηπείρου. Τα μπάζα και τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα αποσύρθηκαν μετά την αυτοψία των μηχανικών για τα αίτια.

Εικόνα που δημοσίευσε η εφημερίδα Ηπειρωτικός Αγών

Το συγκεκριμένο σκέπαστρο βρισκόταν απέναντι από τη σκεπαστή που έχει κατασκευαστεί πλέον (το 2009) και τότε δεν υπήρχε. Οι φίλοι του ΠΑΣ Γιάννινα μάλιστα ακόμη την αναφέρουν ως «παλιά σκεπαστή».

Με πληροφορίες από το αρχείο της Αθλητικούς Ηχούς και το blog gianninasports