Ουζμπεκιστάν - Κολομβία 1-3: Οι Καφετέρος νίκησαν τους Ασιάτες

Νικηφόρο ξεκίνημα για την Κολομβία! Τα γκολ των Λουίς Ντίας στο 65ο και Καμπάς 90+9 λύγισαν την αντίσταση του Ουζμπεκιστάν (3-1) και έδωσε το «ροζ φύλλο» στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Όπως μεταφέρει το gazzetta.gr, οι Ουζμπέκοι πέτυχαν το πρώτο τους γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο ομάδα του Λορένσο πέρασε στην κορυφή του 11ου ομίλου, αφού Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Ουραγός χωρίς βαθμό η χώρα της Κεντρικής Ασίας.

Ουζμπεκιστάν - Κολομβία: Το πρώτο ημίχρονο

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες ξεκίνησαν αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά. Προϊόντος του χρόνου η Κολομβία πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού και είχε την κατοχή. Το Ουζμπεκιστάν αρκέστηκε σε ανασταλτικό ρόλο και το... πλήρωσε. Οι Καφετέρος χτύπησαν το... καμπανάκι στο 32ο λεπτό. Ο Αρίας έκανε ωραία κάθετη πάσα, ο Λουίς Ντίας σούταρε δυνατά με το αριστερό από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή αλλά είδε την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Γιουσούποφ. Ό,τι δεν έκανε ο σταρ της Μπάγερν Μονάχου, το έκανε ο Μουνιός, οκτώ λεπτά αργότερα.

Αυτή τη φορά, ο Ντίας ήταν αυτός που πάσαρε και ο δεξιός μπακ της Κρίσταλ Πάλας με τρομερή οξυδέρκεια πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς. Παρόλο που είχε πλάτη προς την εστία, βρήκε την μπάλα με το δεξί του πόδι και με φανταστικό γυριστό σουτ, την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο, οι Κολομβιανοί πίεσαν και για δεύτερο τέρμα, όμως το γκολ του Μουνιός ήταν αυτό που χώρισε τις δύο ομάδες στο πρώτο μέρος.

Η ιστορική απάντηση και ο ηγέτης Λουίς Ντίας

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Φάμπιο Καναβάρο ανακάτεψε την τράπουλα, έκανε την ομάδα του πιο επιθετική και δικαιώθηκε. Στο 60ο ο Φαϊζουλάεφ ισοφάρισε για τους Ουζμπέκους. Μετά την ασταθή επέμβαση του Βάργκας, ο 22χρονος μέσος της Μπασακσεχίρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, προ κενής εστίας. Το γκολ-ορόσημο ήταν το πρώτο για την ομάδα της Κεντρικής Ασίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στην παρθενική της παρουσία.

Ωστόσο, δεν το... χάρηκαν για πολύ, αφού πέντε λεπτά αργότερα ο Λουίς Ντίας έδωσε ξανά στην πατρίδα του το προβάδισμα. Ύστερα από λάθος στο χώρο του κέντρου των Ασιατών, ο Πουέρτα έκλεψε, πάσαρε στον εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου και εκείνος νίκησε τον Γιουσούποφ για το 2-1. Ο Χάμες Ροντρίγκες πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου στο 72ο λεπτό. Μέχρι το τέλος, το σύνολο του Λορένσο είχε τον έλεγχο και προσπάθησε να πετύχει και τρίτο γκολ. Από την άλλη, η ομάδα του Καναβάρο δεν μπόρεσε με αξιώσεις να διεκδικήσει την ισοφάριση.

Στο 90+9 ο Καμπάς με δυνατή κεφαλιά έβαλε το... θαυμαστικό, με την Κολομβία να μπαίνει με το... δεξί στο Μουντιάλ 2026.

