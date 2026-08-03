Θρίλερ στη Σύμη: Ιστιοπλοϊκό εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο -5 αγνοούμενοι και 3 ναυαγοί

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Σύμη.Σε ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με το ακυβέρνητο ιστιοπλοϊκό σκάφος, καθώς μια ανέμελη βουτιά στη θάλασσα μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια παρέα οκτώ Γερμανών τουριστών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι τέσσερις άνδρες και οι τέσσερις γυναίκες που επέβαιναν στο σκάφος αποφάσισαν να σταματήσουν την πορεία τους και να πέσουν στο νερό για μπάνιο.

Ωστόσο, δεν υπολόγισαν τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από τις ριπές, απομακρύνθηκε ταχύτατα από τους κολυμβητές και έκτοτε πλέει ακυβέρνητο, αφήνοντάς τους αβοήθητους στα ανοιχτά.

Από τους οκτώ επιβαίνοντες, οι τρεις κατάφεραν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή.

Ως ναυαγοί πλέον, εξαντλημένοι και σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησαν τις τοπικές αρχές για την τραγωδία που εκτυλισσόταν, σημαίνοντας αμέσως συναγερμό.

Αυτή τη στιγμή, η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη των υπόλοιπων πέντε ανθρώπων που αγνοούνται στα κύματα.

Στην περιοχή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον άμεσο συντονισμό του Λιμενικού Σώματος. Οι αρχές δίνουν πραγματική μάχη με τον χρόνο, σαρώνoντας την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή με πλωτά μέσα της Ακτοφυλακής, ενώ καταλυτική είναι η συνδρομή από αέρος με ένα ελικόπτερο Super Puma, το οποίο «χτενίζει» την περιοχή προσφέροντας κρίσιμη ορατότητα στην απεγνωσμένη προσπάθεια εντοπισμού των πέντε αγνοουμένων.