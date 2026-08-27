Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Πέτρος Γκαϊδατζής - «Ασημένιες» οι Λιόλιου - Μουρατίδου

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής είναι και Παγκόσμιος Πρωταθλητής! Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε, ο 26άχρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ σήμερα (28/8).

Δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην κούρσα του τελικού ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού (σ.σ. με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών) και με χρόνο 6:47.77 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου χαρίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα ελληνικά «κουπιά» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.

Με την έναρξη του τελικού, ο Γερμανός Φάμπιο Κρες πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση, πήρε την πρωτιά στα πρώτα μέτρα και ξεχώρισε από τις υπόλοιπες βάρκες, αλλά ο Πέτρος Γκαϊδατζής δεν πτοήθηκε... κάλυψε γρήγορα τη διαφορά και στα 750 μέτρα κατάφερε να πάρει εκείνος την πρωτοπορία. Σύντομα, ο Έλληνας κωπηλάτης πήρε διαφορά πάνω από ένα μήκος, αποσπάστηκε από τους διεκδικητές των άλλων θέσεων του βάθρου και κωπηλατούσε σταθερά προς το... χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ουρουγουανός Φελίπε Κλούβερ Φερέιρα με χρόνο 06:51.50, δηλαδή περίπου 4΄΄ πίσω από τον Πέτρο Γκαϊδατζή.

Το χάλκινο μετάλλιο κρέμασε στο στήθος ο Μεξικανός Αλέξις Λόπες-Γκαρσία με 06:52.06, με τον Γερμανό Κρες που είχε κάνει το καλύτερο ξεκίνημα να μένει εκτός μεταλλίων, ως 4ος με χρόνο 06:52.62.

Λίγη ώρα νωρίτερα από την κατάκτηση της κορυφής από το Πέτρο Γκαϊδατζή, το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησαν οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου, το πρώτο από τα δύο μετάλλια μέχρι στιγμής για τα ελληνικά «κουπιά» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ.

«Ασημένιες» οι Λιόλιου - Μουρατίδου

Οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Το νεότερο πλήρωμα από τα έξι του τελικού του αγωνίσματός τους, οι Ελληνίδες κωπηλάτριες κατάφεραν να χαρίσουν το πρώτο μετάλλιο στα ελληνικά κουπιά στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ήταν δεύτερες στο μεγαλύτερο μέρος, προσπάθησαν να κάνουν δυνατό φίνις στα τελευταία μέτρα και να περάσουν πρώτες, αλλά εν τέλει τερμάτισαν δεύτερες με χρόνο 7:12.05.

Το ελληνικό πλήρωμα του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών έχει κατακτήσει μετάλλια σε όποιον αγώνα κι αν πήρε μέρος φέτος. Μετρούν από 4 μετάλλια φέτος σε διεθνείς διοργανώσεις, τρία από κοινού ως πλήρωμα και από ένα έκαστη σε διαφορετικό αγώνισμα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Μεξικανές Αϊλίν Μαράια Ιμπάρα Μαδουένα και Μελίσα Μαρκές με χρόνο 7:10.02.

Οι Καντίτζα Κρίμι και Σέλμα Νταουάντι από την Τυνησία έκαναν απίστευτο φίνις και με χρόνο 7:14.90 «έκλεψαν» το χάλκινο μετάλλιο από τις Περουβιανές δίδυμες αδελφές Αλέσια και Βαλέρια Παλάσιος που βρίσκονταν στην 3η θέση στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας (07:19.13).