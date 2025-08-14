Παίκτης της Άρσεναλ «συνδέθηκε» με πυροβολισμούς και εκβιασμό στη Σουηδία

Με υπόθεση πυροβολισμών και εκβιασμού στη Σουηδία «συνδέθηκε» ο νεοαποκτηθείς επιθετικός της Άρσεναλ, Βίκτορ Γκιοκέρες, σύμφωνα με τα όσα έκαναν γνωστά τα ΜΜΕ της σκανδιναβικής χώρας.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών, αφού η σουηδική αστυνομία ερευνά τους λόγους για τους οποίους «έπεσαν» πυροβολισμοί -δύο φορές- στο σπίτι συγγενή ενός από τους ατζέντες του στο Χούντινγκε, κοντά στη Στοκχόλμη.

Υπάρχουν υποψίες ότι η πυροβολισμοί του Σαββατοκύριακου συνδέονται με τη μεταγραφή του Γκιογκέρες, αφού ο συγγενής φέρεται να καυχήθηκε ότι έλαβε μέρος των χρημάτων.

Ποιος είναι ο παίκτης της Άρσεναλ

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι ο νέος επιθετικός της Άρσεναλ βρέθηκε στο επίκεντρο του μεταγραφικού καλοκαιριού, καταλήγοντας στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μετά από συμφωνία με την πρώην ομάδα του, Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο πως ήταν ένα από τα πιο «τοξικά συμβάντα του καλοκαιριού», με τον Γκιογκέρες να αρνείται να συμμετάσχει στην προπονητική προετοιμασία της Σπόρτινγκ, ενώ ο πρόεδρος της πορτογαλικής ομάδας Φρεντερίκο Βαράντας επέμενε ότι «κανείς δεν είναι πάνω από τα συμφέροντα του συλλόγου», καθώς διαπραγματευόταν τη συμφωνία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, οι ερευνητές αναρωτιούνται αν το μέλος της οικογένειας του ατζέντη του Γκιογκέρες δέχτηκε «εκβιασμό για χρήματα» από αγνώστους. Εκπρόσωπος του επιθετικού δήλωσε: «Είναι ένας πολύ ευάλωτος κλάδος, όπου δυστυχώς συμβαίνουν τέτοια πράγματα.

«Αυτή η επίθεση δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο ή με το ποδόσφαιρο» ξεκαθάρισε.

Με πληροφορίες από Daily Mail