Πάιπερ Γκίλις: Νίκησε τον καρκίνο των ωοθηκών, επέστρεψε στον πάγο και ανέβηκε στο Ολυμπιακό βάθρο

Η Πάιπερ Γκίλις δεν επέτρεψε στον καρκίνο να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά της. Χειρουργήθηκε και μέσα σε έναν μήνα επέστρεψε στο καταφύγιό της: το παγοδρόμιο.

Σήμερα, κρατά στα χέρια της το χάλκινο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου και της Κορτίνα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr