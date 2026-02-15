Πάιπερ Γκίλις: Νίκησε τον καρκίνο των ωοθηκών, επέστρεψε στον πάγο και ανέβηκε στο Ολυμπιακό βάθρο

Η Πάιπερ Γκίλις δεν επέτρεψε στον καρκίνο να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά της. Χειρουργήθηκε και μέσα σε έναν μήνα επέστρεψε στο καταφύγιό της: το παγοδρόμιο.
Σήμερα, κρατά στα χέρια της το χάλκινο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου και της Κορτίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- «Δε μασάω, θα πέσω κάτω αλλά θα του αλλάξω τα φώτα»: Γιώργος Γεράρδος, ο άνθρωπος που έφτιαξε το Πλαίσιο από 14 τετραγωνικά
- Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Μετά από καυγά σκότωσε τον αδελφό του - Νέες πληροφορίες για τον δράστη
- 5 τηλεοπτικά ζευγάρια που σήμερα θα παρακαλούσαμε να έχουν χωρίσει
- Αγγελία από τις λίγες: Οικογένεια ζητά παιδαγωγό για τα παιδιά της με μισθό... 185.000 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.