Μενού

Πάιπερ Γκίλις: Νίκησε τον καρκίνο των ωοθηκών, επέστρεψε στον πάγο και ανέβηκε στο Ολυμπιακό βάθρο

Η Πάιπερ Γκίλις δεν επέτρεψε στον καρκίνο να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά της.

Reader symbol
Newsroom
Πάιπερ Γκίλις
Πάιπερ Γκίλις | EPA/WU HAO/ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Η Πάιπερ Γκίλις δεν επέτρεψε στον καρκίνο να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά της. Χειρουργήθηκε και μέσα σε έναν μήνα επέστρεψε στο καταφύγιό της: το παγοδρόμιο.

Σήμερα, κρατά στα χέρια της το χάλκινο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου και της Κορτίνα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ