Πάκσι - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάκσι απόψε (23/07) στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Το «τριφύλλι» καλείται να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στον γ' προκριματικό της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνβα-ΤΣΣΚΑ 1948.

Η ρεβάνς με την ουγγρική ομάδα θα γίνει στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ (21:30).

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον Φαν Ντρόνγκελεν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων».

Αναλυτικά η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.