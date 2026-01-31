Παναιτωλικός - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Άρη σήμερα (31/01) στο Αγρίνιο για την 19η αγωνιστική της Super League, με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Οι Αγρινιώτες ηττήθηκαν από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο και έφτασαν στις έξι διαδοχικές ήττες. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Γιάννη Σατσιά ενώ αμφίβολος είναι ο Χόρχε Αγκίρε. Κανονικά διαθέσιμος θα είναι ο Ουνάι Γκαρθία.

Ο Ισπανός τεχνικός του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ αναμένεται να μην έχει στη διάθεσή του τον Μάρτιν Χόνγκλα και τους Άλβαρο, Γαλανόπουλος, Καντεβέρε, Μεντίλ.

Η βαθμολογία (18η αγωνιστική)

ΑΕΚ 44 Ολυμπιακός 42 ΠΑΟΚ 41 Λεβαδειακός 35 Παναθηναϊκός 26 Βόλος 25 Άρης 22 Κηφισιά 19 ΟΦΗ 18 Ατρόμητος 17 ΑΕΛ Novibet 16 Παναιτωλικός 15 Αστέρας Τρίπολης 13 Πανσερραϊκός 8

*Οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός - Άρης 17:00

Ατρόμητος - ΟΦΗ 18:00

Βόλος - ΑΕΛ Novibet 20:00

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR 16:00

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:30

ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 21:00