Παναιτωλικός – Κηφισιά 2-1: Ανατροπή και «γενέθλια» 100 χρόνων για τους Αγρινιώτες

Η συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του Παναιτωλικού ανήμερα της 9ης Μαρτίου συνοδεύτηκε με τον ιδανικό τρόπο. Οι Αγρινιώτες επικράτησαν με ανατροπή της Κηφισιάς με 2-1 στην έδρα τους και έφτασαν τους 24 βαθμούς στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της 24ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Το σκορ άνοιξε για τους φιλοξενούμενους στο 20ό λεπτό, όταν ο Πόμπο εκμεταλλεύτηκε την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Ωστόσο, ο Παναιτωλικός δεν ήταν διατεθειμένος να χαλάσει τη γιορτή των 100 χρόνων του. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και μέσα σε λίγα λεπτά γύρισαν το παιχνίδι. Αρχικά ο Ρόσα ισοφάρισε στο 34’, πριν ο Ματσάν διαμορφώσει το 2-1 στο 45+1’, ολοκληρώνοντας την ανατροπή πριν από την ανάπαυλα.

Με τη νίκη αυτή, όπως σημειώνει το gazzetta.gr, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έφτασε τους 24 βαθμούς, απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και διατηρεί μαθηματικές ελπίδες για είσοδο στα playoffs των θέσεων 5-8.

Αντίθετα, η Κηφισιά παρέμεινε στους 24 βαθμούς και έχασε την ευκαιρία να κάνει σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της θέσης της στη βαθμολογία.

