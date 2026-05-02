Παναιτωλικός - Κηφισιά: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Στο Αγρίνιο ανοίγει η 6η αγωνιστική στα playouts της Super League εκεί που ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί την ισόβαθμή του Κηφισιά. Η αναμέτρηση Παναιτωλικός - Κηφισιά κάνει σέντρα στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Για τρίτη φορά με γηπεδούχο τον Παναιτωλικό και για έβδομη συνολικά στην ιστορία τους θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες. Η ομάδα του Αγρινίου δεν έχει ηττηθεί σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια και μετρά τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Αυτή τη σεζόν έχουν αναμετρηθεί ήδη τρεις φορές, δύο για την κανονική περίοδο και μια για τον Α’ Γύρων των φετινών Playouts. Ο Παναιτωλικός πήρε δύο εκτός έδρας ισοπαλίες με 1-1 και 0-0, ενώ στην έδρα του στις 9 Μαρτίου για την 24η αγωνιστική επικράτησε με 2-1.

Η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση είχε γίνει στις 2 Δεκεμβρίου 2023, όπου επικράτησε με 3-0 με ένα γκολ του Πέδρο και δύο από τον Ντούαρτε. Η αναμέτρηση τους για την 5η αγωνιστική των φετινών Stoiximan Super League Playouts ήταν η μόνη στην οποία δεν σημειώθηκε τέρμα, αφού στις προηγούμενες πέντε είχε σκοράρει ο Παναιτωλικός σε όλες και η Κηφισιά στις τρεις από τις πέντε.

Η βαθμολογία των playouts

9. Ατρόμητος 40

10. Παναιτωλικός 31

11. Κηφισιά 31

12. Πανσερραϊκός 27

----------------------------

13. Αστέρας Τρ. 25

14. ΑΕΛ 24

