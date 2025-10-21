Παναθηναϊκός: Τέλος ο Παπαδημητρίου μετά από 2,5 χρόνια

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επισήμως το τέλος της συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου όπως μετέδωσε το gazzetta.gr.
Ο Έλληνας τεχνικός διευθυντής αποχωρεί από το «Τριφύλλι» έπειτα από 2,5 χρόνια στο πόστο του.
Η ανακοίνωση της αναφέρει τα εξής:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.
Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του».
- «Γι' αυτό τα παιδιά των σταρ γίνονται τρανς» - Γρήγορα ένα χρυσό βατόμουρο στη γυναίκα του Σιλβέστερ Σταλόνε
- Σπάνιο καρέ: Ο Θανάσης Βέγγος σε παράσταση στη Μακρόνησο - Έκανε τους εξόριστους να γελούν
- «Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού!»: Το «καρφί» της πρώην του Μπισμπίκη για το περιπολικό που μετέφερε τη Βανδή
- Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.