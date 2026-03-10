Μενού

Παναθηναϊκός: 9 από τους 23 της Λιβαδειάς δεν θα είναι με την Μπέτις

Το απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού ενόψει του πρώτου παιχνιδιού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Παναθηναϊκός - Europa
Ο Παναθηναϊκός στο ματς με την Βικτόρια Πλζεν | Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός εκτός από τον πολύ δυνατό αντίπαλο, έχει να αντιμετωπίσει και τις πολλές απουσίες στο παιχνίδι με την Μπέτις, την Πέμπτη (12/03) το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Απουσίες που έχουν προκληθεί από διάφορους λόγους: λόγω καρτών, λόγω τραυματισμών, λόγω ευρωπαϊκής λίστας. Το αποτέλεσμα όμως παραμένει το ίδιο και ταλαιπωρεί τους «πράσινους» σε όλη την εφετινή σεζόν, έχοντας φυσικά αντίκτυπο και στην εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.

