Ο κώδικας μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια, η περίσκεψη για τις Aspides και η παρέμβαση για το πετρέλαιο

Χθες βράδυ έγινε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου ο Πρωθυπουργός έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και την τάση αυξητική, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση. Το πότε, θα το κρίνει η παρουσία του πρωθυπουργού. Λογικά οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Πέμπτη. Φαίνεται πάντως ότι τα μέτρα θα μοιάζουν με αντίστοιχα των προηγουμένων ετών με πιθανότερο το πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων.

Διαβάστε ακόμη: Τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια: Τι συζητείται στην κυβέρνηση

Η άνοδος της ΝΔ

Χθες σας έγραφα ότι αναμένεται δημοσκοπική άνοδος της ΝΔ η οποία αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας. Να πω εδώ πως είναι σύνηθες σε εποχές έντασης να γίνεται το λεγόμενο rally around the flag, δηλαδή η συσπείρωση γύρω από τη σημαία. Στο μυαλό των ψηφοφόρων υπάρχει η αίσθηση πως αφενός η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά στο θέμα της Κύπρου κι αφετέρου ο Μητσοτάκης διαθέτει εμπειρία από τη διαχείριση κρίσεων. Το ερώτημα για την κυβέρνηση είναι το εάν θα καταφέρει να διατηρήσει αυτά τα κέρδη όταν η κρίση περάσει ή, ακόμη περισσότερο, όταν οι επιπτώσεις της κρίσης ακουμπήσουν νοικοκυριά κι επιχειρήσεις.

Διαβάστε ακόμη: Δημοσκόπηση Interview: 9 στους 10 «φοβούνται» τις ανατιμήσεις - «Ναι» για την στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο

Η περίσκεψη για τις Aspides

Ακούγοντας τον Εμμανουέλ Μακρόν χθες από την Κύπρο τον είδα πολύ προωθημένο ως προς τις σκέψεις για χρήση της επιχείρησης ASPIDES που έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα και για την περίπτωση των Στενών του Ορμούζ. Μάλιστα ανακοίνωσε την ενίσχυση της γαλλικής δύναμης στην ευρύτερη περιοχή. Και ο Μητσοτάκης τάχθηκε βεβαίως υπέρ της ενίσχυσης της επιχείρησης ASPIDES, καθώς δεν συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και ως γνωστόν όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερο. Πάντως, η Αθήνα δεν συζητά υπό τα παρόντα δεδομένα να αποστείλει δυνάμεις στο Ορμούζ, καθώς κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της νηοπομπής όσο ο πόλεμος εξελίσσεται.

Μητσοτάκης - Δένδιας

Οι σχέσεις του Μητσοτάκη με τον Δένδια έχουν περάσει σκαμπανεβάσματα όλο το προηγούμενο διάστημα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι δυο τους δεν έχουν τρόπο και κώδικα επικοινωνίας. Πρέπει να σας πω ότι αυτές τις μέρες η επικοινωνία τους αυτονόητα είναι πυκνή και η συνεννόηση άρτια, χωρίς αυτό να διαφημίζεται ή να σηκώνεται επικοινωνιακά. Γι' αυτό και δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι χθες ο υπουργός Άμυνας βρέθηκε στη Σούδα και υποδέχθηκε τον Εμμανουέλ Μακρόν, πριν αυτός αναχωρήσει με στρατιωτικό ελικόπτερο για το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ.

Το συνέδριο για τα fake news

Ο Παύλος Μαρινάκης, εκτός από εκπρόσωπος της κυβέρνησης, κινείται ενεργά και στα ζητήματα του Τύπου. Έτσι μετά τις ρυθμίσεις για τον χώρο των ΜΜΕ και τα δύο νομοσχέδια που έγιναν αποδεκτά από το σύνολο των Ενώσεων, έρχονται άλλα δύο νομοσχέδια για περιφερειακά κανάλια και για τα ραδιόφωνα. Επίσης από σήμερα θα γίνει στο ξενοδοχείο Intercontinental ένα μεγάλο συνέδριο για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και τα fake news, το Alitheia Forum, ανοίγοντας έναν διάλογο που αφορά τους πάντες - και Μέσα και δημοσιογράφους και κυρίως πολίτες, όπου εκπρόσωποι του Τύπου, έγκριτοι καθηγητές, εντός και εκτός Ελλάδας, και κορυφαίοι πολιτικοί θα θέσουν το θέμα της κρίσης της παραπληροφόρησης επί τάπητος. Αύριο θα είναι παρών εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με το βλέμμα στον Κάμπο

Στη Λάρισα παρευρέθηκαν δύο σημαντικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και η Αν. Εκπρόσωπος Τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη. Η παρουσία τους εκεί δε συνδέεται μόνο με τους γνωστούς «προσυνεδριακούς διαλόγους» αλλά και με τη σημαία που έχει για το ΠΑΣΟΚ ο αγροτικός τομέας ως πυλώνας ανάπτυξης, όπως τόνισαν και οι ίδιοι. Εξάλλου οι παραγωγοί του Θεσσαλικού κάμπου αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα και φαίνεται ότι όντως το ΠΑΣΟΚ έχει στρέψει το βλέμμα του στην επίλυσή τους.

