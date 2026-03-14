Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Χωρίς Λεσόρ, ο λόγος που μένει εκτός

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Telekom Center Athens για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL (15/3, 16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Live από το Gazzetta).
Ο Εργκίν Άταμαν θέλει να ξεκουράσει τον Ματίας Λεσόρ στην εν λόγω αναμέτρηση, προκειμένου να πάρει... ανάσες για τη EuroLeague και να μην υπάρχει έξτρα πίεση με το που επέστρεψε στην ενεργό δράση και να προφυλλαχθεί. Προτιμάται να μείνει ξεκούραστος για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή στις 21 Μαρτίου στο T-Center στις 21:15.
- Απείλησαν την Αγγελική Νικολούλη ενώ ήταν στον αέρα το Φως στο Τούνελ: «Να μην ανακατευτώ εγώ, άντε γεια»
- Στο Ψυχικό υπήρχε όντως φάρος: Το θανατηφόρο τροχαίο του εφοπλιστή που τον γκρέμισε
- «Μου έπιασε τα μπαλάκια και νόμιζα θα τα ξεριζώσει»: Μετά από αυτό Πολ Γκασκόιν και Βίνι Τζόουνς έγιναν φιλαράκια
- QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Δεσποινίς Διευθυντής
