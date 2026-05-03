Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Αθηναϊκό ντέρμπι απόψε στο γήπεδο της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την πρωτοπόρο της βαθμολογίας ΑΕΚ. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΑΕΚ αρχίζει στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η ΑΕΚ επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις των δύο ομάδων στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αρχικά με 3-2 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για την 12η αγωνιστική και στη συνέχεια με 4-0 για την 17η αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 18 Ιανουαρίου 2026.

Οι Πράσινοι μάλιστα μετά από εκείνη την εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΚ κράτησαν το αήττητο τους στο πρωτάθλημα για δέκα διαδοχικά παιχνίδια εντός και εκτός έδρας (6 νίκες - 4 ισοπαλίες) μέχρι και την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής των Playoffs με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο του.

Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ σε αναμέτρηση τους για τα Playoffs με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό ήταν στις 9 Μαΐου 2021 με 1-0 και από τότε υπάρχουν δύο νίκες των Πρασίνων και δύο ισοπαλίες. Συνολικά σε 12 αναμετρήσεις για τα Playoffs με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό υπάρχουν έξι νίκες των Πρασίνων, δύο τις ΑΕΚ και τέσσερις ισοπαλίες.

Η βαθμολογία των Playoffs 1-4

1. ΑΕΚ 66

2. Ολυμπιακός 61

3. ΠΑΟΚ 58

4. Παναθηναϊκός 50

