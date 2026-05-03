Τάσος Μπουγάς: «Το Ferto του Akyla είναι αντιγραφή του τραγουδιού μου, αλλά δεν με ενοχλεί»

Ο εθνικός τροβαδούρος Τάσος Μπουγάς καταλόγισε ουσιαστικά λογοκλοπή στον εκπρόσωπό μας στη Eurovision, Akyla, λέγοντας ότι το hit «Ferto», με το οποίο κατεβαίνει στον διαγωνισμό, μοιάζει πολύ με δικό του τραγούδι.

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο καλτ τραγουδιστής δήλωσε πως «Έχω ακούσει ότι το τραγούδι του Akyla είναι αντιγραφή του "Θέλεις μπουζούκια πάμε". Για να το λέει τόσος κόσμος πάει να πει ότι κάποια αντιγραφή έχει γίνει.

Ωστόσο, σε μία κρίση μεγαλοψυχίας, ο «πλανητάρχης» είπε ότι «Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό, δεν θα κινηθώ νομικά, και απεναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία, και να φέρει το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα. Τα τραγούδια μου τα τραγουδάω για όλο τον κόσμο».

 

