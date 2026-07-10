Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Ίζακ Μπόνγκα

Ίζακ Μπόνγκα και επίσημα στον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γερμανού φόργουορντ από την Παρτίζαν, κάνοντας ακόμα ένα βήμα προς την ολοκλήρωση της στελέχωσης του ρόστερ για την προσεχή σεζόν.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο πρώην άσος των Σέρβων θα έχει διάρκεια τριών ετών.

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