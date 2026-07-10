Πόσο κόστιζε το Πειραιάς-Σαντορίνη επί ΠΑΣΟΚ: Βρήκαμε ακτοπλοϊκό του 2001

Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει ζήσει την δεκαετία πριν την μεγάλη οικονομική κρίση της Ελλάδας, που να μη νοσταλγεί το πόσα πράγματα μπορούσες να κάνεις ξοδεύοντας πάνω κάτω ένα «πεντοχίλιαρο» - σημερινά 15 ευρώ περίπου.

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Ενώ σήμερα δεν αγοράζεις ούτε τα βασικά από το σουπέρ μάρκετ με 15 ευρώ, υπήρχε μια εποχή, κατά πολλούς «χρυσή», που η αξία των χρημάτων ήταν διαφορετική.

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο κρατώντας ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο Πειραιάς - Σαντορίνη απο το μακρινό 2001 και το σαγόνι μας έπεσε από το πόσο φθηνό ήταν σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.

Ακτοπλοϊκό εισιτήριο από το 2001 | TikTok / boltheo

Συγκεκριμένα, το εισιτήριο κόστιζε 12,33 ευρώ δηλαδή 4200 δραχμές, τιμή που ακούγεται σχεδόν αστεία αν την συγκρίνουμε με τις τωρινές. Αν το δούμε από τη σκοπιά του πληθωρισμού και της ακριβείας, σίγουρα αναπολούμε εκείνες τις εποχές που ήσουν βασιλιάς με ένα 20άρικο.

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Ας κλάψουμε όλοι μαζί που πλέον χρειάζεσαι δύο μεροκάματα -μπορεί και παραπάνω- για να πας με το αυτοκίνητο σου σε οποιοδήποτε νησί των Κυκλάδων.