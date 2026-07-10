30 χρόνια λάθος ρεφρέν: Ο Γιάννης Κότσιρας σταματάει συναυλία για να μας μάθει ξανά το πιο διάσημο τραγούδι του

Ένα από τα πιο viral βίντεο που οι περισσότεροι έχουμε δει στο TikTok το τελευταίο διάστημα, είναι το βίντεο από τη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο, που μάλλον, αφορά και σένα.

Στο βίντεο, φαίνεται ο Γιάννης Κότσιρας επί σκηνής να τραγουδάει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το τραγούδι «Πώς Μπορώ» (1999). Στο ρεφρέν όμως, διακόπτει με απόγνωση τους μουσικούς του, κρατώντας το κεφάλι του, για να πει κάτι σημαντικό στο κοινό.

«Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό», λέει ο Γιάννης Κότσιρας ακούγοντας το κοινό να τραγουδάει λάθος το ρεφρέν του.

Όπως λέει και ο ίδιος, το τραγούδι έχει κλείσει σχεδόν 30 χρόνια ζωής, κι όμως, το κοινό το τραγουδάει ακόμη λάθος.

Οι άνθρωποι κάτω από τη σκηνή ξεσπάνε σε γέλια, ενώ ο Γιάννης Κότσιρας κουνάει τα χέρια του για να τους κάνει νόημα για τον σωστό στίχο.

Ας το παραδεχθούμε πως είμαστε πράγματι πολλοί αυτοί που τόσα χρόνια τραγουδάμε το εξής ρεφρέν: «Πώς μπορώ, τι να βρω για να σ' αλλάξω;/Δίνω μια στο μυαλό για να σε φτάσω». Ο στίχος όμως δεν είναι «για να σ' αλλάξω» αλλά «για να πετάξω».

Θυμήσου το για την επόμενη φορά.