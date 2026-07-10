Η Ryanair για την πτήση με το σπασμένο παράθυρο: Πώς έγινε το περιστατικό στον αέρα

Το χάος που επικράτησε μέσα σε αεροσκάφος της κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, επιβεβαίωσε με επίσημη ενημέρωση που απέστειλε στο Reader η αεροπορική εταιρεία Ryanair.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ξεκαθάρισε τις συνθήκες του πρωτοφανούς περιστατικού, που έλαβε το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου) σε πτήση που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

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Σε αυτή αναφέρει:

«Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε εν πτήσει.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση, κανονίστηκε ένα αεροσκάφος αντικατάστασης για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 09:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».

Η μαρτυρία επιβάτιδας

Μια επιβάτιδα που βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό, νωρίτερα είχε καταγγείλει την περιπέτεια που έζησε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, αναφέροντας ότι στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την καταγγελία έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες.

Μόλις ο πιλότος κατάλαβε τι είχε συμβεί αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους αποβιβάσιστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορορίες ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα.