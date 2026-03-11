Μενού

Παναθηναϊκός: Ανέβηκε το νέο λάβαρο που αντικατέστησε αυτό του Μποντιρόγκα

Τη θέση του λαβάρου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα νέο λάβαρο από την κούπα του 2000 που ανέβηκε στο Telekom Center Athens.

Παναθηναϊκός
Άποψη από το ΟΑΚΑ | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, η «πράσινη» ΚΑΕ αποφάσισε να κατεβάσει από το Telekom Center, το λάβαρο που φαίνεται ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Συγκεκριμένα όταν το... τριφύλλι είχε σηκώσει το 2ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του στη Θεσσαλονίκη, είχε ανεβάσει στον ουρανό του γηπέδου του ΟΑΚΑ ένα λάβαρο που αποτυπώνεται το πρόσωπο του Μποντιρόγκα που σηκώνει το τρόπαιο.

Tags
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ