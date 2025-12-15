Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Ναν ενόψει Φενέρμπαχτσε

Συναγερμός σήμανε στον Παναθηναϊκό AKTOR μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στην Ulker Sports Arena στην Κωνσταντινούπολη, μια ημέρα πριν τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη διάστρεμμα (γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο) και άμεσα «έπεσε» πάνω του το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση του.

