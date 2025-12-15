Μενού

Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Ναν ενόψει Φενέρμπαχτσε

«Πάγωσαν» στον Παναθηναϊκό AKTOR στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στην Ulker Sports Arena, όταν ο Κέντρικ Ναν γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο.

Reader symbol
Newsroom
Ο Κέντρικ Ναν
Ο άσος του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε στον Παναθηναϊκό AKTOR μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στην Ulker Sports Arena στην Κωνσταντινούπολη, μια ημέρα πριν τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη διάστρεμμα (γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο) και άμεσα «έπεσε» πάνω του το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ