Παναθηναϊκός: Απολύμανση στο T-Center μετά το Final Four και ενόψει ΠΑΟΚ

Απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός πραγματοποιήθκε στο «Telekom Center Athens» μετά το Final Four της Euroleague.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε σχετικά και ανέβασε και φωτογραφικό υλικό.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης (18:00), είναι το Game 1 των ημιτελικών μεταξύ Παναθηναϊκού - ΠΑΟΚ, με γενική είσοδο στα 5 ευρώ.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολύμανσης και βιολογικού καθαρισμού στους χώρους και τις κερκίδες του T-Center ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχθούν ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.#paobcaktor pic.twitter.com/6LLO4DlcGw — Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 27, 2026