Παναθηναϊκός - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Παναθηναϊκός φιλοξενεί στη Λεωφόρο τον Άρη σήμερα (01/03) για την 23η αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.
Ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ και την πρόκριση στους «16» του Europa League επί της Βικτόρια Πλζεν, είδε τον Μούσα Σισοκό να τίθεται στη διάθεσή του και θα κάνει ντεμπούτο στην αποστολή.
Αντίθετα τόσο ο Ίνγκι Ίνγκασον όσο και ο Μανώλης Σιώπης έμειναν εκτός.
Για τους «κίτρινους» ο Μιχάλης Γρηγορίου ετοιμάζεται για τη δική του πρεμιέρα στον πάγκο της ομάδας μετά την απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ.
Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 2026
- 17.00: ΟΦΗ - ΑΕΛ
- 19.30: Ατρόμητος - Παναιτωλικός
- 20.00: Κηφισιά - Λεβαδειακός
Κυριακή 01 Μαρτίου, 2026
- 16.00: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
- 17.30: Βόλος - ΑΕΚ
- 19.00: ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR
- 20.00: Παναθηναϊκός - Άρης
Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)
- AEK 52
- Ολυμπιακός 50
- ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)
- Λεβαδειακός 39
- Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)
- Άρης 28
- Βόλος 26
- ΟΦΗ 25 (21 αγ.)
- Ατρόμητος 24
- Παναιτωλικός 21
- Κηφισιά 21 (21 αγ.)
- ΑΕΛ Novibet 21
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 12
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
