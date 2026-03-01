Παναθηναϊκός - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Παναθηναϊκός φιλοξενεί στη Λεωφόρο τον Άρη σήμερα (01/03) για την 23η αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ και την πρόκριση στους «16» του Europa League επί της Βικτόρια Πλζεν, είδε τον Μούσα Σισοκό να τίθεται στη διάθεσή του και θα κάνει ντεμπούτο στην αποστολή.

Αντίθετα τόσο ο Ίνγκι Ίνγκασον όσο και ο Μανώλης Σιώπης έμειναν εκτός.

Για τους «κίτρινους» ο Μιχάλης Γρηγορίου ετοιμάζεται για τη δική του πρεμιέρα στον πάγκο της ομάδας μετά την απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 2026

17.00: ΟΦΗ - ΑΕΛ

19.30: Ατρόμητος - Παναιτωλικός

20.00: Κηφισιά - Λεβαδειακός

Κυριακή 01 Μαρτίου, 2026

16.00: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός

17.30: Βόλος - ΑΕΚ

19.00: ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR

20.00: Παναθηναϊκός - Άρης

Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)

AEK 52 Ολυμπιακός 50 ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.) Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.) Άρης 28 Βόλος 26 ΟΦΗ 25 (21 αγ.) Ατρόμητος 24 Παναιτωλικός 21 Κηφισιά 21 (21 αγ.) ΑΕΛ Novibet 21 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ