Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Ψάχνουμε για ψηλό, δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση του Λεσόρ»

Ο Αταμάν τοποθετήθηκε για την ανάγκη ενίσχυσης του Παναθηναϊκού στη θέση «5».

Εργκίν Αταμάν
Ο κόουτς του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έπαιξε χωρίς σέντερ ωστόσο παρουσιάστηκε... αποκαρδιωτικός στο Βελιγράδι και γνώρισε βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68 στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την εικόνα της ομάδας και για εκείνη του Κέντρικ Ναν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ ξεκαθάρισε την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ και την ανάγκη ενίσχυσης των πράσινων στη θέση «5».

