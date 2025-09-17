Παναθηναϊκός - Athens Kallithea, Κύπελλο Ελλάδας 1-0: Πρώτο θετικό δείγμα στη μετά Βιτόρια εποχή

Ο Παναθηναϊκός, στη μετά Βιτόρια εποχή, έκανε την πρώτη του νίκη απέναντι στην Athens Kallithea, επικρατώντας της αθηναϊκής ομάδας με 1-0 στην πρώτη αγωνιστική του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Χωρίς να εντυπωσιάσει ιδιαίτερα απέναντι στην ομάδα της Καλλιθέας, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο τρίποντό του στο Κύπελλο Ελλάδας με γκολ του νεοαποκτηθέντα ποδοσφαιριστή Σίριλ Ντέσερς, τον οποίο απέκτησε από τους Ρέιντζερς.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Athens Kallithea στην Λεωφόρο σ' έναν αγώνα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κάνοντας το απαιτούμενο θετικό ξεκίνημα στον θεσμό. Ο Δημήτρης Κοροπούλης, που βρέθηκε στον πάγκο των «πρασίνων» ως υπηρεσιακός έδωσε ευκαιρία σε αρκετούς παίκτες στο αρχικό σχήμα με τους Ντέσερς, Ταμπόρδα και Μπρέγκου να αφήνουν καλές εντυπώσεις.

Παναθηναϊκός - Athens Kallithea: Πώς έπαιξαν

Ο Δημήτρης Κοροπούλης κατέβασε τον Παναθηναϊκό με την κλασσική του διάταξη 4-3-3. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας για πρώτη φορά φέτος οι Γεντβάι και Ίνγκασον. Στα πλάγια οι Κώτσιρας και Μλαντένοβιτς. Στην μεσαία γραμμή βρέθηκε ο Σιώπης μαζί με τους Ταμπόρδα και Μπρέγκου, με τον πρώτο να κάνει το ντεμπούτο του και τον δεύτερο να παίζει για πρώτη φορά βασικός σε επίσημο ματς. Στα πλάγια της επίθεσης ξεκίνησαν οι Τετέ και Ζαρουρί ενώ στην κορυφή έπαιξε ο Ντέσερς.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στο ξεκίνημά του. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να ήταν εκείνος που είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, ωστόσο τις στιγμές είχε και η Athens Kallithea.

Βασική πηγή κινδύνων για την εστία της Athens ήταν ο Βισέντε Ταμπόρδα, που έκανε το ντεμπούτο, αλλά και ο Σίριλ Ντέσερς, που έπαιξε βασικός για πρώτη φορά. Η ομάδα της Αττικής από την άλλη εκμεταλλεύτηκε κάποια προβλήματα που υπήρχαν στην δεξιά πλευρά με τους Γεντβάι και Κώτσιρα για να κάνει τις ευκαιρίες της.

Στο 23' ο Μόσχου υπέδειξε πέναλτι για τον Παναθηναϊκό σε γύρισμα του Κώτσιρα θεωρώντας πως η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Ματίγιεβιτς. Μετά από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής πήρε πίσω την απόφασή του.

Το «τριφύλλι» συνέχισε να προσπαθεί και τελικά δικαιώθηκε στο 30ο λεπτό, όταν ο Τετέ έκανε μία τρομερή προσπάθεια από τα δεξιά, περνώντας όποιον βρήκε στον δρόμο του, μπήκε στην περιοχή και γύρισε την μπάλα, με τον Ντέσερς να τελειώνει την φάση προ κενής εστίας.