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Παναθηναϊκός: Αυτά ισχύουν για Μπατίστ και Διαμαντίδη!

Τα νέα δεδομένα στις δύο υποθέσεις που αφορούν στην ενίσχυση του τεχνικού επιτελείου και του front office, οι οποίες «τρέχουν» παράλληλα με τις επαφές για την 3η εφετινή μετεγγραφή

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μπατιστ διαμαντιδης
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Η αγωνιστική περίοδος που μας πέρασε δεν ολοκληρώθηκε με τα επιθυμητά αποτελέσματα για το «τριφύλλι» και αυτός είναι ο λόγος, που όλοι στο «πράσινο» στρατόπεδο, σήκωσαν αμέσως τα μανίκια και στρώθηκαν στην δουλειά!

Η αρχή έγινε πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 48 ώρες από τον 5ο τελικό και το «βελούδινο» διαζύγιο με τον Έργκιν Άταμαν, άνοιξε τον δρόμο ώστε να μπει στην τελική ευθεία και να υλοποιηθεί η μεγάλη επιστροφή του “Ζοτς”, μετά από 14 χρόνια.

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