Παναθηναϊκός: Αυτά ισχύουν για Μπατίστ και Διαμαντίδη!

Η αγωνιστική περίοδος που μας πέρασε δεν ολοκληρώθηκε με τα επιθυμητά αποτελέσματα για το «τριφύλλι» και αυτός είναι ο λόγος, που όλοι στο «πράσινο» στρατόπεδο, σήκωσαν αμέσως τα μανίκια και στρώθηκαν στην δουλειά!
Η αρχή έγινε πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 48 ώρες από τον 5ο τελικό και το «βελούδινο» διαζύγιο με τον Έργκιν Άταμαν, άνοιξε τον δρόμο ώστε να μπει στην τελική ευθεία και να υλοποιηθεί η μεγάλη επιστροφή του “Ζοτς”, μετά από 14 χρόνια.
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