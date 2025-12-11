Μενού

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (11/12) τη Βικτόρια Πλζεν για τη league phase του Europa League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Παναθηναϊκός - Στουρμ
Ο Καλάμπρια σκοράρει στο Παναθηναϊός - Στουρμ Γκρατς | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν απόψε (11/12) για την 6η αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 5 και τον ΑΝΤ1.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην 14η θέση με 9 βαθμούς σε 5 αγώνες και μία πιθανή νίκη απόψε θα δώσει πιθανότητες ακόμα και για την πρώτη οκτάδα που στέλνει απευθείας στους «16».

Στην ίδια θέση βρίσκεται και η τσέχικη ομάδα που την περασμένη αγωνιστική, αναδείχτηκε ισόπαλη 0-0 με τη Φράιμπουργκ εντός έδρας.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League

  • 11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

  • 22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

  • 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα

