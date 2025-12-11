Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν απόψε (11/12) για την 6η αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 5 και τον ΑΝΤ1.
Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην 14η θέση με 9 βαθμούς σε 5 αγώνες και μία πιθανή νίκη απόψε θα δώσει πιθανότητες ακόμα και για την πρώτη οκτάδα που στέλνει απευθείας στους «16».
Στην ίδια θέση βρίσκεται και η τσέχικη ομάδα που την περασμένη αγωνιστική, αναδείχτηκε ισόπαλη 0-0 με τη Φράιμπουργκ εντός έδρας.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League
11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός
- 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα
