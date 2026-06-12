«Τραπ» και «Ρουφηχτό»: Οι κωδικές ονομασίες των ανήλικων που διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία

Έντεκα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση των δύο εγκληματικών οργανώσεων που αποτελούνταν κυρίως από ανήλικους και πουλούσαν ναρκωτικά σε μαθητές κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, σε παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων, πλατείες, ακόμα και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, κυκλοφορώντας με πανάκριβο πολυτελές όχημα αξίας πάνω από 150.000 ευρώ.

Οι δράστες, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, είχαν πουλήσει κοκαΐνη ακόμα και σε 14χρονη μαθήτρια, ενώ προσπαθούσαν να στρατολογήσουν για «βαποράκια» ακόμα και μαθητές της Α' γυμνασίου, που δεν είχαν συμπληρώσει καλά καλά τα 13 τους χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικοί διακινητές στη μία συμμορία ήταν ένας 14χρονος και ένας 15χρονος, ενώ ο αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης ήταν 21 ετών και ο αρχηγός της δεύτερης 19 ετών.

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Οι ανήλικοι dealers με δραστηριότητα στα Βόρεια Προάστεια χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες ακολουθώντας το πρότυπο εγκληματικών οργανώσεων ενηλίκων.

Οι κωδικές ονομασίες

Τραπ: Χώρος απόκρυψης ναρκωτικών

Χώρος απόκρυψης ναρκωτικών Ρουφηχτό: Κοκαΐνη

Κοκαΐνη Μπλούζες: Κάνναβη

Κάνναβη Ζήτα: Ζυγαριά ακριβείας

Ζυγαριά ακριβείας Boss: Ο αρχηγός της οργάνωσης

Ο αρχηγός της οργάνωσης Πιτσιρίκια/ Μικρά: Τα ανήλικα μέλη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» έγινε άρση του απορρήτου επικοινωνιών και από διαλόγους προκύπτει ότι ήθελαν να σκληραγωγήσουν τα πιτσιρίκια.

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Αττικής, (πρώην Ασφάλεια), που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 9-6-2026.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν 9 και συγκεκριμένα δύο 19χρονοι, τρεις 17χρονοι, δύο 16χρονοι, ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Αναζητούνται ακόμα ο 21χρονος αρχηγός της μίας συμμορίας και ένα ακόμα άτομο.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, ενώ επιπλέον συνελήφθησαν δύο άτομα, που ασκούσαν τη γονική μέριμνα των ανηλίκων δραστών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Από την έρευνα του Τμήματος Άμεσης επέμβασης Ναρκωτικών και κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον περασμένο Απρίλιο είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δύο εγκληματικές οργανώσεις, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.