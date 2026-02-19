Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Βικτόρια Πλζεν απόψε (19/02) για τα play off του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 4.

Για το ματς με τους Τσέχους, ο Ράφα Μπενίτεθ υπολογίζει στους Ίνγκασον, Κυριακόπουλο, ενω κοντά στην επιστροφή του βρίσκεται ο Φίλιπ Τζούρισιτς.

Πελίστρι και Ντέσερς συνεχίζουν ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Σισοκό ενώ θεραπεία κάνουν οι Τσιριβέγια και Τζούρισιτς.