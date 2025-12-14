Παναθηναϊκός - Βόλος 2 -1: Επιστροφή στις νίκες το «τριφύλλι» με κορυφαίους Ντέσερς και Λαφόν

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 του Βόλου στη Λεωφόρο και τον προσπέρασε στην 5η θέση της βαθμολογίας της Superleague λόγω των μεταξύ τους αγώνων.

Επιστροφή στις νίκες για το «τριφύλλι» που στο πρώτο μέρος είχε κορυφαίους τους Ντέσερς και Μπακασέτα, που σημείωσαν και τα δύο τέρματα της ομάδας.

Στην επανάληψη ο Βόλος ήταν καλύτερος και θα μπορούσε να πάρει την ισοπαλία αν ο Λαφόν δεν έπιανε το πέναλτι του Λάμπρου.

Πρωταγωνιστής Ντέσερς, έβαλε «φωτιά» ο Κόμπα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά όπως αναφέρει το gazzetta.gr, είχε ένταση στο παιχνίδι του, καλές συνεργασίες και έναν Σίριλ Ντέσερς σε οργιαστική κατάσταση. Ο Νιγηριανός φορ μόλις στο 5' με ατομική ενέργεια και άπιαστο σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για το Τριφύλλι.

Ο διεθνής άσος είχε εξαιρετική συνεργασία με τον Μπακασέτα και στο 20' κέρδισε πέναλτι ξανά με ωραία κίνηση. Ο αρχηγός των ''πρασίνων'' ανέλαβε την εκτέλεση και πέτυχε το 2-0 για τους Αθηναίους.

Στο 28' και το 31' ο Ντέσερς είχε δύο ενέργειες που δεν βρήκαν στόχο και ενώ όλα έδειχναν ένα... χαλαρό δεύτερο μέρος για την ομάδα του Μπενίτεθ, ο Κόμπα με σουτ που κόντραρε έκανε το 2-1 στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Το έκανε... ντέρμπι, τον γλίτωσε ο Λαφόν

Ο Βόλος με την ψυχολογία από την μείωση του σκορ, πατούσε καλύτερα και βρήκε μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο 49', έπειτα από ακόμη ένα τεράστιο ατομικό λάθος παίκτη των ''πρασίνων'' το τελευταίο διάστημα.

Ο Κώτσιρας πάτησε τον Λάμπρου σε μη επικίνδυνη κατάσταση. Ο ίδιος παίκτης του Βόλου ανέλαβε την εκτέλεση αλλά ο Λαφόν έπεσε στη σωστή γωνία και γλίτωσε την ομάδα του από τα χειρότερα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, να επιβάλλει τον ρυθμό του και να απειλήσει, με το σουτ του... Πίντσι να χτυπάει καμπανάκι στο 69'.

Είναι ενδεικτικό πως η πρώτη καλή στιγμή των ''πράσινων'' ήρθε στο 79' με σουτ του Μπακασέτα που πέρασε από κόντρες, άουτ.

Η είσοδος του Τζούρισιτς και του Γεντβάι ισορρόπησε το ματς για τον Παναθηναϊκό που κράτησε χωρίς να απειληθεί το 2-1 και πήρε την νίκη.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας(76' Γέντβαι), Τουμπά, Πάλμερ, Καλάμπρια. Τσιριβέγια, Σιώπης(90' Νίκας), Μπακασέτας, Τετέ(76' Τζούρισιτς), Ζαρουρί, Ντέσερς(69' Πάντοβιτς).

Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας(56' Τασιούρας), Χέρμανσον, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Κόμπα(68' Μπουζούκης), Τζόκα(74' Ασεχνούν), Λάμπρου, Χουάνπι, Μακνί(56' Πίντσι)