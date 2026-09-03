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Παναθηναϊκός: Το deal των 24 εκατ. ευρώ για Ουναΐ που σφράγισε το πιο δαπανηρό του καλοκαίρι

Τα εξωπραγματικά νούμερα στη συμφωνία για τον Ουναΐ και τα ανεπανάληπτα επίπεδα που έχει φτάσει η επένδυση του Παναθηναϊκού το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι.

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Ο Γιάννης Αλαφούζος
Σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Γιάννης Αλαφούζος | Eurokinissi
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Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε χθες να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο deal της ιστορίας του από άποψη οικονομικών δεδομένων, το οποίο αποτελεί κι ένα σημάδι, μαζί και με τον ερχομό του νέου γηπέδου, πως το κλαμπ έχει πλέον αλλάξει επίπεδο στη νέα εποχή που μπαίνει.

Η απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ είναι ταυτόχρονα ένα «δώρο» προς τον κόσμο από την ιδιοκτησία της ομάδας, μία επίδειξη του μπορούν να φτάσουν πλέον οι «πράσινοι», όταν κάνουν υπερβάσεις, αλλά και μία ισχυρή «ένεση» ποιότητας στο αγωνιστικό κομμάτι, με το ρόστερ που έχει να διαχειριστεί πλέον ο Τζέικομπ Νίστρουπ να είναι ένα από τα πιο ποιοτικά και γεμάτα στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας.

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