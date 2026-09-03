«Πού τον πας έτσι;» - Τι απάντησε η Τούνη σε όσους έκραξαν τον σύντροφό της για το ντύσιμό του

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε χθες (2/9) με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, για το Παρίσι με τη γνωστή influencer να ποστάρει στο TikTok ένα βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει τις βαλίτσες τους και εκείνη να γράφει:

«Princess treatment & ειλικρινά το λατρεύω... Γιατί έχω μάθει - από πάντα - να τα κάνω όλα μόνη μου, αλλά πόσο ωραίο είναι να έχεις κάποιον να σε περιποιείται».

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Στη δε λεζάντα της δημοσίευσής της η Ιωάννα Τούνη συμπλήρωσε: «Εύχομαι ολόκαρδα να βρείτε όλες κάποιον δίπλα σας που να ξέρει πόσο αξίζετε και να το εκφράζει καθημερινά με κάθε πιθανό τρόπο».

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες δεν εστίασαν στο τι έγραψε η γνωστή influencer για τον σύντροφό της, αλλά στο ντύσιμό του.

Ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης φορούσε μία λεοπάρ βερμούδα, μαύρη μπλούζα, γκρι κάλτσες και μαύρα αθλητικά παπούτσια, ενώ στον ώμο είχε κρεμάσει μία χιαστί τσάντα και φορούσε γυαλιά ηλίου.

@j.touni - TikTok

@j.touni - TikTok

@j.touni - TikTok

@j.touni - TikTok

Σχόλια τύπου «γιατί ντύνονται έτσι μερικοί άντρες;» έκαναν την εμφάνισή τους και η Ιωάννα Τούνη δεν άργησε να περάσει στην αντεπίθεση και να απαντά - για παράδειγμα - στο παραπάνω σχόλιο «για να ρωτάς».

Άλλα σχόλια ανέφεραν «Πάρτου ένα παντελόνι του ανθρώπου», «τι φοράει ο άλλος, πού τον πας έτσι;», «τι έχει ντυθεί το ταίρι σου;», «η σκελέα? Του Κατακουζηνού;», ενώ δεν έλειψαν και τα υποστηρικτικά σχόλια με κάποιους χρήστες να αναρωτιούνται «γιατί τόση κακία;» και «πόσα κόμπλεξ;»