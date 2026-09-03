Έλενα Ακρίτα: «Πήγα στον ψυχίατρο και μου είπε να πάει ο κος Πορτοσάλτε σε ψυχίατρο»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα απάντησε στην άποψη που εξέφρασε ο Άρης Πορτοσάλτε αναφορικά με τη woke ατζέντα και το ζήτημα των φύλων.

Υπενθυμίζεται πως με φόντο την επιλογή «ακαθόριστο» στη φόρμα του ΕΟΠΥΥ, και την κριτική στην «woke» κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, τοποθετήθηκε χθες (3/9) ο Άρης Πορτοσάλτε. Συγκεκριμένα δήλωση πως «τα φύλα είναι μόνο δύο».

«Τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο. Τέλος. Τώρα αν κάποιος, κάποια, όποιος άνθρωπος κατοικεί στην κοινωνία μας και είναι μέλος του κράτους μας, έχει θέμα με το φύλο του, καταφεύγει στην ψυχίατρό του. Δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα», δήλωσε αρχικά ο Άρης Πορτοσάλτε.

Με αφορμή τα όσα είπε ο Άρης Πορτοσάλτε, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο OPEN, απάντησε λέγοντας: «Εγώ πήγα στον ψυχίατρο και μου είπε να πάει ο κύριος Πορτοσάλτε στον ψυχίατρο, γιατί τα φύλα είναι αυτό που ορίζει πια η κοινωνία».