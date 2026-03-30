Παναθηναϊκός: Δεδομένη η πίστη για το Final Four αλλά η ΚΑΕ θα τηρήσει την υπόσχεση του Γιαννακόπουλου αν δεν…

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε στείλει μήνυμα μέσω ενός story στο instagram μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρί, στο οποίο έστελνε μήνυμα σε όσους έχουν πάρει διαρκείας τη φετινή σεζόν και τις εκπτώσεις που θα έχουν εάν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει την πρόκριση στο Final Four.
«Οι φίλαθλοι που είναι δίπλα μας όλη τη χρονιά έχουν δικαίως απαίτηση να βλέπουν καλύτερο θέαμα. Σε περίπτωση που δεν είμαστε στο Final-Four της Αθήνας όλοι οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα θελήσουν να είναι κάτοχοι της σεζόν 2026-27 θα έχουν έκπτωση 10% σε όποια κατηγορία και αν θελήσουν να επιλέξουν», είχε αναφέρει.
