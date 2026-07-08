Παναθηναϊκός: Το depth chart μετά και την απόκτηση του Γιαμπουσέλε

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων οι «πράσινοι» κατάφεραν να κλείσουν το 90% του ρόστερ, ξεκινώντας φυσικά από την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον «πράσινο» πάγκο.

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