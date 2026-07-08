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Παναθηναϊκός: Το depth chart μετά και την απόκτηση του Γιαμπουσέλε

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί το depth chart του Παναθηναϊκού μετά και την οριστικοποίηση της απόκτηση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

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Γκέρσον Γιαμπουσέλε
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε | Eurokinissi
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Με γοργούς ρυθμούς προχωράει ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων οι «πράσινοι» κατάφεραν να κλείσουν το 90% του ρόστερ, ξεκινώντας φυσικά από την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον «πράσινο» πάγκο.

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