Παναθηναϊκός: Το depth chart μετά και την απόκτηση του Γιαμπουσέλε

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.
Μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων οι «πράσινοι» κατάφεραν να κλείσουν το 90% του ρόστερ, ξεκινώντας φυσικά από την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον «πράσινο» πάγκο.
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