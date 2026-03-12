Παναθηναϊκός: Το δίλημμα του Μπενίτεθ για τριάδα ή τετράδα στην άμυνα και ο πιθανός τρίτος στόπερ

Ο Παναθηναϊκός φοράει απόψε (19:45-Cosmote Sport 3-live από Gazzetta) τα... καλά του για να αντιμετωπίσει τη Μπέτις στο ΟΑΚΑ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του Europa League με στόχο να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον βοηθήσει να πάει με καλές πιθανότητες στη ρεβάνς της Ανδαλουσίας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Πέδρο Τσιριβέγια να βγάζει την Τετάρτη (11/03) για πρώτη φορά ολόκληρη προπόνηση μετά τον τραυματισμό του στον εκτός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο πριν ενάμιση μήνα και τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το αποψινό κρίσιμο παιχνίδι, οπού υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε ίσως για λίγα λεπτά στο τέλος σαν αλλαγή, αλλά μέχρι εκεί.

