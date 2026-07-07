Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στο «τριφύλλι» ο Δημήτρης Διαμαντίδης

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του, σε μία εντυπωσιακή «πανστρατιά» επιστροφών θρυλικών μορφών του συλλόγου, καθώς προηγήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Μάικ Μπατίστ.

Τον Διαμαντίδη καλωσόρισε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με στόρι στο instagram που γράφει: «Καλώς όρισες στο σπίτι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το «τριφύλλι» και από διοικητικό πόστο (2020-2022).

Επέστρεψε «σπίτι» του ο Δημήτρης Διαμαντίδης ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του.



Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22… pic.twitter.com/6Vn2C35Iq5 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 7, 2026

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη», δήλωσε στο http://paobc.gr λίγο μετά την οριστικοποίηση της επιστροφής του, η οποία επισφραγίστηκε μετά από συνάντηση που είχε με τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια».

Όσο για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης απάντησε ότι: «Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».