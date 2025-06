Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινος» ο Τολιόπουλος για τρία χρόνια

𝑻𝒐𝒍𝒊𝒐𝒑𝒐𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒊𝒔 𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 💚☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου για τα επόμενα τρία χρόνια.

________________________________________



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the signing of Vassilis Toliopoulos on a… pic.twitter.com/KS1u8MQ4XX