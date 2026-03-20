Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με «έκρηξη» στο τέλος

Η αγωνιστική... ανάσταση του Κέντρικ Ναν στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν ο Παναθηναϊκός... θυμήθηκε την άμυνα, έδωσε την απαραίτητη ώθηση στους «πράσινους» για την ανατροπή από το -12 (50-62 στο 28΄) και την επίτευξη της δεύτερης διαδοχικής νίκης στη Euroleague.
Το «τριφύλλι» επικράτησε με 82-74 του Ερυθρού Αστέρα στο Telekom Center Athens, για την 32η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 18-14, με το οποίο παραμένει στα play in και κοιτάζει ψηλότερα. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υπέστησαν τη 14η ήττα τους και υποχώρησαν εκτός εξάδας.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74
