Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Παναθηναϊκός εναντίον Ερυθρού Αστέρα απόψε (20/03) για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Newsroom
Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας
Στιγμιότυπο από ματς Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός | Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (20/03) στο Telekom Center Athens τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θέλει μόνο νίκη στην προσπάθεια που κάνει να προλάβει την πρώτη εξάδα καθώς βρίσκεται στην 9η θέση με ρεκόρ 17-14.

Οι Σέρβοι έχουν μία νίκη παραπάνω από το «τριφύλλι» και στον πρώτο γύρο νίκησαν στο Βελιγράδι με 18 πόντους διαφορά.

