Παναθηναϊκός: «Φεύγω με καθαρή συνείδηση ​​ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό», είπε ο Βιτόρια

Σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή βρίσκεται από χθες, Δευτέρα, ο Παναθηναϊκός μετά την ανακοίνωση για λύση της συνεργασίας με τον Πορτογάλο κόουτς, Ρουί Βιτόρια, αφού συνεργάστηκαν για περίπου έναν χρόνο.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Ρουί Βιτόια αποχαιρέτησε «ψηφιακά» την ομάδα, με ανάρτηση στο Instagram, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «φεύγει με καθαρή συνείδηση, καθώς έδωσε τον καλύτερό μου εαυτό».

Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση του Ρουί Βιτόρια

«Η θητεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της. Φεύγω με καθαρή συνείδηση ​​ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο σε κάθε στιγμή, ειδικά στις πιο δύσκολες.

Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσων, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, συνεργάστηκαν μαζί μου κάθε μέρα, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ' όλα, ευχαριστώ αυτούς τους φανταστικούς οπαδούς για την αγάπη που μου έδειχναν πάντα και για τη συνεχή υποστήριξη που έδιναν στον Παναθηναϊκό. Ιδιαίτερα λόγια και σε αυτή την υπέροχη χώρα για τον τρόπο που με υποδέχτηκε!

Σε όλους εσάς, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες! Κάποια μέρα, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν».